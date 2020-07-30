Вторая волна коронавируса в Брянске в 2020 году: будет ли осенью по мнению экспертов

Пойдем в школы и институты

Предположительно, осенью 2020 года может произойти вторая волна коронавирусной инфекции в России. На днях такой прогноз дал Минздрав. Не исключено, что на увеличение числа заболевших отразится формирование новых коллективов в школах и институтах. Но все же значительного роста COVID-положительных произойти не должно.

А ожидают ли обострение ситуации с коронавирусом в нашем регионе? На этот вопрос «Комсомольской правде» в Брянске» ответил начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Брянской области Григорий Цыганков:

– Пока прогнозы достаточно сдержанные. Нынешняя ситуация характеризуется устойчивыми темпами к снижению. Эту тенденцию мы наблюдаем на протяжении последних девяти недель. Несмотря на неуправляемость коронавирусной инфекции, ситуацию в регионе считаю понятной и управляемой.

Грипп мутировал

При этом специалист Роспотребнадзора признал, что некая настороженность и опасения действительно существуют. Это связано с приближением осеннего периода, который, как правило, характеризуется подъемом заболеваемости ОРВИ.

– Это происходит регулярно, – говорит Григорий Цыганков. – Есть тревожные сигналы, что вирус гриппа мутировал. А значит ожидается встреча с измененным антигенным составом. Это касается гриппа типов «А» и «В».

Противодействовать распространению инфекций в регионе будет плановая вакцинация. В этом году она предполагается в больших объемах. Привить от гриппа собираются порядка 60% населения региона (против 45% обычных).

– Наша промышленность, выпускающая вакцины, уже готова к предстоящей прививочной кампании, – подчеркивает начальник отдела эпиднадзора. – Определенные запасы уже существуют. Остальное довезут позже.

Микс-инфекции

Этой осенью специалисты советуют опасаться сочетания двух инфекций, например, гриппа и коронавируса. По словам Григория Цыганкова, в Брянской области не проводили исследований на коллективный иммунитет к коронавирусу. Поэтому возможно любое развитие событий.

– На сегодняшний день регистрация новых COVID-случаев относительно небольшая, - отмечает Григорий Валентинович. - В регионе в сутки в среднем выявляют 30 заболевших. Количество пациентов, находящихся в стационарах, день ото дня снижается. Не считаю, что коронавирус растворится и исчезнет в течение одной-двух недель. Но и возврата к карантинным мерам не будет. Об этом уже объявили и на региональном, и на федеральном уровнях.

Кстати, в среду, 29 июля, в Брянске закрыли предпоследний коронавирусный госпиталь. Он располагался в областном госпитале ветеранов войн. Последних выздоровевших пациентов оттуда выписали. А само медучреждение сейчас дезинфицируют.

– Не берусь делать прогнозы о возможности второй волны коронавируса осенью, – говорит руководитель закрытого коронавирусного госпиталя Юлия Мартынович. - Лично я ее не жду. Сейчас помещения больницы будем «отмывать» и постепенно возвращаться к обычному режиму работы.

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