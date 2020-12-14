Брянской области пообещали сохранение гололеда на весь день

На Брянщине в понедельник наблюдаются опасные природные явления – гололед и гололедица. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области пообещали сохранение гололеда в течение всего понедельника, 14 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Брянской области.

Водителей просят соблюдать дистанцию и правила дорожного движения, а также не превышать скорость.

При чрезвычайных происшествиях надо звонить на номера экстренных служб – 01, 101, 112. Также можно обратиться по телефону доверия главного управления МЧС России по Брянской области - 8 (4832) 443-000.

Напомним, на Брянщине в понедельник, 14 ноября, наблюдаются опасные природные явления – гололед и гололедица. Из-за этого в регионе произошло много аварий.

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