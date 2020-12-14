Транспортный коллапс в Брянске: ДТП с автобусом, пробки и скопление фур

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Участившиеся ДТП, в том числе с участием общественного транспорта, пробки на дорогах и скопление фур. Утром в понедельник, 14 декабря, в Брянске и окрестностях наблюдали транспортный коллапс из-за гололедицы. О злоключениях рассказывают горожане в социальных сетях.

Около девяти часов утра в Бежицком районе Брянска столкнулись легковой автомобиль и автобус. Автор уточнил, что инцидент произошел у кольца на улице Флотской. Пострадал ли кто-то в происшествии – неизвестно. Официальной информации от УГИБДД по региону пока не поступал.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях. Большинство винит в случившемся неблагоприятные погодные условия – с самого утра на дорогах города очень скользко.

Кстати, примерно на этом же участке немного раньше произошло еще одно ДТП. Об этом также сообщает очевидец.

«Только утром одних там выгребли», – написал брянец в комментариях к посту.

Помимо ДТП гололедица спровоцировала в Брянске и на подъездах к нему пробки. Так, внушительный автомобильный затор образовался около 09.30 на проспекте Ленина в Советском районе. Движение было затруднено от улицы Дуки до ЦУМа.

Кроме того, рано утром в Брянском районе наблюдали пробку в окрестностях поворота на аэропорт. Фуры не могли подняться в горку. Об этом пожаловались водители в одном из дорожных сообществ.

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