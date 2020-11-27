Посол Японии в России побывал в брянском Овстуге

Фото: музей-заповедник Федора Тютчева Овстуг.

Посол Японии в России побывал в музее-заповеднике Федора Тютчева в брянском Овстуге. Тоёхиса Кодзуки оставил запись в книге отзывов.

«"Умом Россию не понять" - я тоже чувствую, так как посол Японии в России, - написал Тоёхиса Кодзуки. - Посещение музея стало незабываемым опытом».

Для чрезвычайного и полномочного посла провели экскурсию по музею. Официальная делегация возложила цветы к памятнику поэта. Гости осмотрели расположенный на территории усадьбы пруд. Покормили уток и лебедей.

До этого делегация побывала на Кургане Бессмертия, в кафедральном соборе, на Партизанской поляне. Возложили цветы к памятнику воинам-освободителям на площади Партизан. А первым пунктом рабочей поездки стало посещение агропромышленного холдинга.

Напомним, посол Японии в России приехал с двухдневным визитом в Брянскую область 26 ноября.

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