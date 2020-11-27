В Брянскую область прибыл посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянскую область в четверг, 26 ноября, с официальным визитом прибыл посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. Рабочая поездка будет двухдневной. В первый день посол посетил крупнейший агрохолдинг. После побывал на Партизанской поляне.

- Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки почтил память защитников нашей страны, погибших в годы Великой Отечественной войны, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Тоёхиса Кодзуки возложил цветы к вечному огню мемориального комплекса.

Посол познакомится с другими историческими и культурными объектами нашего региона.

- Я первый раз в Брянской области и давно хотел побывать у вас, - сказал Тоёхиса Кодзуки. - Прежде всего хочу выразить свою благодарность за теплый прием... Здесь у вас красота, природа вашей области произвела на меня очень большое впечатление... Уверен, что Японию и Брянскую область ждет плодотворное сотрудничество, и развитие дружеских отношений.

Напомним, на днях в Брянскую область приезжал посол Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер. Он посетил тепличный комбинат.

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