Брянский губернатор высказался о задержании депутата горсовета Игоря Афонина. Мнение прозвучало на большой ежегодной пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 29 декабря.Общение главы региона с прессой в этом году проходило в необычном режиме. Очно встречу посетили немногие. Остальные - преимущественно журналисты из районов - выходили на связь через телемост. Также вопрос можно было записать заранее.Так, один из прозвучавших вопросов коснулся задержания брянского депутата Игоря Афонина. Того, напомним, заподозрили в особо крупном хищении чужого имущества. Также под статью попали два его зама.Прежде всего, губернатор назвал историю «некрасивой». И что она «бросает тень на власть».- Если подтвердится, то получит лет шесть колонии и несколько миллионов штрафа. Поломал жизнь себе. Лучше быть бедным и свободным, - добавил Александр Богомаз.При этом глава отметил, что поборы в школах и детсадах региона прекратились пару лет назад. А все пожертвования должны быть исключительно добровольными.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».