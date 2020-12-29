Во вторник, 29 декабря, брянский губернатор Александра Богомаз даст большую пресс-конференцию. Впервые в истории ее форматом будет онлайн и офлайн. Причина – пандемия коронавирусной инфекции и действующие ограничения.Ежегодное мероприятие для СМИ начнется ровно в полдень. По традиции глава региона подведет итоги уходящего года.В 2020-м не все смогут пообщаться с губернатором лично. Часть представителей прессы выйдут на связь через телемост. В основном это сотрудники «районок». Также у журналистов была возможность задать вопрос заранее.Что касается очных участников пресс-конференции, то тем пришлось сдать тест на коронавирус, пишет издание «РИА Стрела». В зале они будут находиться на социальной дистанции в полтора-два метра: запланирована рассадка в шахматном порядке. Плюс строгое соблюдение санитарных требований.Напомним, 17 декабря аналогичную пресс-конференцию провел президент России Владимир Путин. В ней поучаствовали семь журналистов региона. Они находились на одной площадок Центрального федерального округа – в Туле. Подробнее об этом читайте в материале «Комсомолки» по ссылке.