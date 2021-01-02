В Брянской области на час ночи 2 января 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 16 городах и районах. Наибольшие суточные приросты показали Брянск (83), Брянский район (50), Дятьковский (39), Брасовский (8) и Комаричский (7).За сутки в регионе не произошло смертей от коронавируса. Всех жертв инфекции на Брянщине по-прежнему 216.Прирост заболеваемости составил 204 случая или почти 0,9 процента. С болезнью справились 366 пациентов. Хотя первоначально оперштаб ошибочно сообщил о 266 выздоровлениях за сутки.За сутки в брянских лабораториях выполнили 2563 теста на коронавирус. А их общее число превысило 371,3 тысячи.Общее число заболевших составляет 23343.Установленные в Брянске елки не стали местами массовых гуляний в новогоднюю ночь. Население вняло призывам властей провести праздник дома. Плюс повлияла теплая погода и лужи под ногами.Не было скопления людей и в магазинах вечером накануне праздника. В этом лично убедился корреспондент «Комсомолки».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».