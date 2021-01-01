Установленные в Брянске елки не стали местами массовых гуляний в новогоднюю ночь. Население вняло призывам властей провести праздник дома. Плюс повлияла теплая погода и лужи под ногами.Скопления людей вечером 31 декабря не заметили и у гипермаркетов. А сетевые супермаркеты сократили режим работы на один час - до 21.00.Корреспондент «Комсомолки» побывал в одном из них – на улице Дзержинского в Фокинском районе – примерно в 20.45. Несколько покупателей в магазине еще были. Правда, запоздалым покупателям там были не рады: их настоятельно поторапливали. Причем персонал 31-го числа облачился в новогодние костюмы – в основном, Снегурочек.По наблюдениям, брянцы приходили в столько поздний час за хурмой, мандаринами и алкоголем. Еще одна пара выбирала сладкие подарки.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».