Два человека погибли в пожарах на территории Брянской области в первые дни нового 2021 года. Им было 60 и 55 лет. Печальной статистикой поделилось региональное ГУ МЧС России во вторник, 5 января.Первая трагедия произошла 4 числа на улице Центральной в селе Шведчики Севского района. Пожар унес жизнь 60-летнего местного жителя.Во втором случае погиб также мужчина. Ему шел 56-й год.Ведомство уточнило, что пожар в Трубчевске зафиксировали в 23.44. Борьбу с огнем вели расчеты ПСЧ-48. Также работало звено газодымозащитной службы. Тушение жилого дома и пристройки на улице Партизанской заняло около 20 минут.А всего в первые дни 2021-го в регионе случилось больше двадцати пожаров.- Более половины всех возгораний зарегистрированы в жилых домах, банях и надворных постройках граждан, - рассказывают в брянском Главке МЧС. - По предварительным данным, основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, неисправное печное отопление и использование неисправных электропроводки и электрооборудования.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».