Один человек травмирован в пожаре в брянском городе Трубчевск в ночь с понедельника на вторник - с 4 на 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.Пожар на улице Партизанской зафиксировали в 23.44 – поступил звонок оперативному дежурному. По вызову выезжали две автоцистерны местной пожарной части №48.По прибытию выяснилось, что возгорание произошло в частном жилом доме площадью 48 квадратных метров и пристройке.«В 00.05 пожар был локализован. В 00.15 - ликвидирован. В результате пожара есть травмированный. Причина пожара устанавливается», - говорится в релизе ведомства.Более подробной информации о происшествии пока нет.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».