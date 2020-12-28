Вандалом-нацистом в брянском поселке Белые Берега заинтересовалась полиция. Проводится проверка. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» рассказали в пресс-службе УМВД по региону.Сообщение о массовых фактах вандализма в населенном пункте Фокинского района Брянска появилось в социальных сетях 26 декабря. Активисты общественной организации «Белые Берега» пожаловались на очередного нациста. С их слов, некто оставляет рисунки и надписи с оскорблениями и нацистской символикой. За поимку злоумышленника пообещали даже премию в 5000 рублей.«Комсомолке» стало известно, что по факту инцидента проводится проверка. Правда, официальных обращений в УМВД от населения Белых Берегов пока не поступало.– Проверку инициировали после тематических публикаций в средствах массовой информации, – прокомментировали в пресс-службе УМВД по Брянской области. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».