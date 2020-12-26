Вознаграждение в 5000 рублей объявили в брянском поселке Белые Берега за помощь в поимке местного вандала-нациста. Информация об этом появилась в сетевой группе населенного пункта в субботу, 26 декабря.Автор поста пояснил, что некто оставляет рисунки и надписи с оскорблениями и нацистской символикой.«Общественная организация \\"Белые Берега\\" учреждает премию в размере 5000 рублей за информацию, которая поспособствует поимке этого урода. Пишите в сообщения группы или сообщайте в полицию», – добавили активисты.Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Вандала обещают поймать, наказать и нарисовать красную звезду у него на лбу.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».