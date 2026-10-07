Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 октября 2026 14:29

В Брянской области пенсионерке, обманутой телефонными мошенниками, вернут миллион рублей

Жертвой злоумышленников стала 77-летняя женщина из Погарского района
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Диана ИВАНОВА.

Фото: Диана ИВАНОВА.

В Брянской области пенсионерке, обманутой телефонными мошенниками, вернут миллион рублей. Жертвой злоумышленников стала 77-летняя женщина из Погарского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры брнясокй области.

- Установлено, что в июле 2026 года неустановленные лица убедили пожилую женщину «обезопасить» свои накопления и перевести один миллион рублей на «безопасный счет», - рассказали в прокуратуре. - Личность владельца счёта установлена — им оказался житель Новосибирска.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения.

- Суд требования удовлетворил в полном объеме, - рассказали в прокуратуре. - Исполнение решения находится на контроле.

Напомним, в Суземском районе бездомная собака укусила пенсионерку на велосипеде.