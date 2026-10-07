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НовостиПроисшествия7 октября 2026 12:23

В Брянском районе нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны

Боеприпас изъяли и обезвредили спасатели
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянском районе нашли минометную мину 50 миллиметров времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место обнаружения взрывоопасного предмета выезжали группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра и пиротехническая группа специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Брянской области. специалисты изъяли и обезвредили боеприпас.

Брянцев убедительно просят при обнаружении подобных предметов не перекатывать их с места на место, не пытаться разобрать, не бить, не закапывать в землю, не бросать в водоем или в костер.

- Позвонить и обратиться за помощью пожарно-спасательной службы можно по телефону «01», с мобильного - «101». Единый номер вызова экстренных оперативных служб – «112», - говорят в МЧС.