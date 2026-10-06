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НовостиОбщество6 октября 2026 11:56

В Брянске приводят в порядок проезды, переулки и улицы

Для благоустройства применяют горячий асфальт и струйно-инъекционный метод
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске приводят в порядок проезды, переулки и улицы с невысокой нагрузкой. Также создают искусственные неровности с применением горячего асфальта и струйно-инъекционным методом. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В понедельник, 5 октября, ямочный ремонт вели на съездах по Красноармейской, Крапивницкого, Республиканской, Вильямса, Харьковской. Всего за день выровняли 313,3 квадратных метров дорог. На Калинина специалисты дорожного управления прокладывали искусственные неровности.

А во вторник, 6 октября, планируют работы в проездах по Костычева, на улице Вильямса, а также проливку трещин на Абашева.