Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске приводят в порядок проезды, переулки и улицы с невысокой нагрузкой. Также создают искусственные неровности с применением горячего асфальта и струйно-инъекционным методом. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В понедельник, 5 октября, ямочный ремонт вели на съездах по Красноармейской, Крапивницкого, Республиканской, Вильямса, Харьковской. Всего за день выровняли 313,3 квадратных метров дорог. На Калинина специалисты дорожного управления прокладывали искусственные неровности.

А во вторник, 6 октября, планируют работы в проездах по Костычева, на улице Вильямса, а также проливку трещин на Абашева.