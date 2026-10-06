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НовостиПроисшествия6 октября 2026 8:03

Над Брянской областью за сутки уничтожили 504 украинских беспилотника

Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Над Брянской областью за сутки уничтожили 504 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом 6 октября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, два мирных жителя ранены при массированной атаке украинских беспилотников брянской Белой Березки.