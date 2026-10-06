Над Брянской областью за сутки уничтожили 504 украинских беспилотника

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Над Брянской областью за сутки уничтожили 504 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом 6 октября на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, два мирных жителя ранены при массированной атаке украинских беспилотников брянской Белой Березки.