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НовостиОбщество5 октября 2026 8:29

В Брянской области отремонтировали участок дороги Сельцо-Новониколаевка

В порядок привели 4,5 километра магистрали
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области, в Брянском районе, отремонтировали участок дороги Сельцо-Новониколаевка. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в порядок привели 4,5 километра магистрали. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Во время ремонта обновили водопропускные трубы, отремонтировали пересечения и примыкания к дороге. Уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Восстановили укрепительные полосы, укреплены обочины.

Отремонтировали остановочные и посадочные площадки, убрали старую автобусную остановку и установили новый автопавильон. Установили новые дорожные знаки, нанесли разметку со световозвращающими элементами.