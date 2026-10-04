В Брянской области на 23 минуты объявляли ракетную опасность

В Брянской области в воскресенье, 4 октября, на 23 минуты объявляли ракетную опасность. Сирены жители области услышали около часа дня. О пострадавших и разрушениях не сообщают.

В последний раз брянцы слышали сирены 15 сентября, когда ракетная опасность была объявлена около шести часов вечера. После в сентябре еще были объявления ракетной опасности, но все предупреждения были ранним утром до семи часов утра, поэтому сирены не включали.

За прошедшие сутки губернатор сообщил о трех пострадавших в приграничных районах области. Два мужчины и одна женщина получили ранения от атак дронов или при обстреле. В приграничном селе Суворово в Погарском районе дрон ударил по зданию школы и повредил крышу.