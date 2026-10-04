В брянском приграничье украинский дрон атаковал школу

В селе Суворово в Пограском районе Брянской области украинский дрон атаковал здание школы. Оказалась повреждена кровля. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор Егор Ковальчук в воскресенье, 4 октября.

В этот же день после обстрела приграничного поселка Белая Березка в Трубчевском районе ранения получила женщина. Во время обстрела она находилась в квартире. Пострадавшую госпитализировали.

Напомним, 4 октября стало известно еще о двух пострадавших в районах Брянской области - в новозыбковском поселке Мамай и почепском поселке Роща. Двум мужчинам назначили амбулаторное лечение.