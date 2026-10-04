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НовостиОбщество4 октября 2026 10:52

В Новозыбкове ушел из жизни заместитель директора школы Сергей Руденок

Сергею Викторовичу был 51 год
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: МБОУ «СОШ№4» г. Новозыбкова СП№2.

Фото: МБОУ «СОШ№4» г. Новозыбкова СП№2.

В Новозыбкове ушел из жизни заместитель директора структурного подразделения школы №4, бывшей школы №8, Сергей Викторович Руденок. Ему был 51 год. Печальное известие сообщили в социальных сетях школы.

- Всю свою жизнь он без остатка посвятил школе, - пишут коллеги. - Щедро даря детям тепло своего сердца, мудрость и веру в доброе и вечное.

Сергей Викторович был учителем истории.

- Прекрасный человек, замечательный, любящий и уважающий детей педагог, - оставляют соболезнования бывшие ученики.

С Сергеем Викторовичем простятся в понедельник, 5 октября, около двух часов дня. Отпевание пройдет в храме на улице Красной.