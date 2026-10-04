В Новозыбкове ушел из жизни заместитель директора школы Сергей Руденок

В Новозыбкове ушел из жизни заместитель директора структурного подразделения школы №4, бывшей школы №8, Сергей Викторович Руденок. Ему был 51 год. Печальное известие сообщили в социальных сетях школы.
- Всю свою жизнь он без остатка посвятил школе, - пишут коллеги. - Щедро даря детям тепло своего сердца, мудрость и веру в доброе и вечное.
Сергей Викторович был учителем истории.
- Прекрасный человек, замечательный, любящий и уважающий детей педагог, - оставляют соболезнования бывшие ученики.
С Сергеем Викторовичем простятся в понедельник, 5 октября, около двух часов дня. Отпевание пройдет в храме на улице Красной.