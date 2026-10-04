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НовостиПроисшествия4 октября 2026 10:33

В Брянской области бабушка с годовалой внучкой погибли при пожаре в частном доме

Следователи завели уголовное дело
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В городе Сельцо 58-летняя бабушка с годовалой внучкой погибли во время пожара в частном доме. Сообщение о пожаре по переулку 2-му Ленинскому поступило на пульт оперативного дежурного ночью 3 октября. На тушение выезжали шесть единиц пожарной техники, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар ликвидировали, но, к несчастью, людей спасти не удалось.

По факту смерти бабушки и внучки завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- На месте происшествия следователи с другими специалистами осмотрели и изъяли необходимые для расследования предметы и объекты, назначили судебные экспертизы, чтобы выяснить, почему случился пожар и погибли люди.