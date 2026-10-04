В Брянской области два человека пострадали от атак ВСУ

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Брянской области еще два человека пострадали от атак ВСУ. Недалеко от поселка Мамай Новозыбковского городского округа дрон-камикадзе ударил по движущемуся микроавтобусу. Мирный житель получил осколочные ранения, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

У почепского поселка Роща беспилотник сбросил взрывное устройство. Пострадал мужчина.

Обоим пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Глава региона пожелал раненым скорейшего выздоровления.

За прошедшие сутки над Брянской областью подразделения ПВО и мобильно-огневые группы различных ведомств сбили 153 беспилотника самолетного типа.