Виновника ДТП с двумя погибшими детьми не выпустили досрочно из колонии. Он отбывает наказание в колонии-поселении в Суражском районе. Суражский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении, сообщают в объединенной пресс-службе брянских судов.

Мужчину приговорили к 5,5 годам колонии-поселения в ноябре 2023 года. В суде установили, что он управлял технически неисправным автомобилем - "Фольксваген Пассат". В результате потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Киа Спортэйдж". Двое детей, которые ехали в "Киа" погибли. Еще один пассажир второй иномарки получил тяжелые травмы. В пользу потерпевших суд взыскал компенсацию морального вреда - восемь миллионов рублей.

В просьбе об УДО адвокат указал на положительные характеристики и исправление своего подзащитного. Но оказалось, что из восьми миллионов компенсации он выплатил чуть больше ста тысяч рублей. А также один раз был подвергнут взысканию в колонии. Поэтому осужденный остается в местах заключения.