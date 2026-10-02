Фото: прокуратура Брянской области.

33-летнего жителя Дятьковского района будут судить за смертельное ДТП. Автоавария произошла утром 14 июля на девятом километре дороги Дятьково - Любохна. По версии следствия, обвиняемый за рулем автомобиля "Форд Мондео" при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. 22-летний водитель ВАЗа погиб.

- Обвиняемый в ходе следствия признал вину в полном объеме и пояснил, что не рассчитал маневр обгона, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело будут рассматривать в Дятьковском городском суде.