Гендиректор брянской УК получил условный срок за травмирование ребенка в подъезде

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Генеральный директор брянской управляющей компании получил один год лишение свободы условно за травмирование ребенка в подъезде. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В суде установили, что днем 5 мая 12-летний ребенок провалился в пролом деревянного пола в подъезде дома в поселке Локоть. Мальчик наткнулся на острый край деревянной доски. Он получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Приговор вынесли в Брасовском районном суде, он пока не вступил в законную силу.