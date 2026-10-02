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НовостиПроисшествия2 октября 2026 15:41

Гендиректор брянской УК получил условный срок за травмирование ребенка в подъезде

Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Генеральный директор брянской управляющей компании получил один год лишение свободы условно за травмирование ребенка в подъезде. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В суде установили, что днем 5 мая 12-летний ребенок провалился в пролом деревянного пола в подъезде дома в поселке Локоть. Мальчик наткнулся на острый край деревянной доски. Он получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Приговор вынесли в Брасовском районном суде, он пока не вступил в законную силу.