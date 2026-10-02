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НовостиОбщество2 октября 2026 15:25

В Брянске на улице 2-й Мичурина после ремонта появится три новых светофора

На улице расположены спортивный комплекс «Брянск», ледовый дворец и бассейн
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Брянская городская администрация.

Фото: Брянская городская администрация.

В Володарском районе Брянска после капитального ремонта на улице 2-й Мичурина появится три новых светофора. Их смонтируют на пересечении с улицами Деповской, Суворова и переулком Мичурина. Такое предложение озвучили автоинспекторы при приемке дороги, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы на улице идут все лето. Дорожники ремонтируют участок в полтора километра от пересечения с улицами Чернышевского и Мичурина.

На улице 2-й Мичурина находятся спортивный комплекс «Брянск», ледовый дворец и бассейн. Для посетителей обустроили большую парковку. На пешеходном переходе к комплексу сделали дополнительное освещение.

С двух сторон улицы отремонтировали тротуары. На них появился металлический забор, отделяющий пешеходов от проезжей части. Для пассажиров установили три новых павильона на остановках. К сожалению, очень быстро они были исписаны и заклеены незаконными объявлениями.

Стоимость ремонта улицы - больше 55 миллионов рублей.