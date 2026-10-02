В Брянске на некоторых остановках установят большие урны для мусора. Прошлый не справляются с объемом отходов.

Если раньше в такую мусорку залетали только билетики и обертки от конфет, то сегодня – пластиковые бутылки, объемные упаковки от снеков и прочее, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Особенно, если рядом с остановкой находится торговая точка. В некоторых случаях урна наполняется уже через час.

Остановка общественного транспорта уже ранним утром должны быть чистой. На это указал мэр города коммунальщикам на планерке.

У горожан решили поинтересоваться, какие остановки в первую очередь нуждаются в больших мусорках. Пользователи назвали остановки "Курган Бессмертия", "Областная больница" в сторону центра, "Универмаг" по улице 3-го Интернационала и 22-го Съезда КПСС, "Брянской пролетарской дивизии" в сторону Советского района.