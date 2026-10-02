В Белых Берегах две школы не получают тепло из-за прорыва системы отопления

Фото: Брянская городская администрация.

В поселке Белые Берега при запуске системы отопления произошел прорыв. Из-за этого две школы, №29 и №30, остаются пока с холодными батареями. Прорыв обещают устранить в течение одного-двух дней, сообщают в пресс-служба Брянской городской администрации.

За два дня с начала отопительного сезона, за 30 сентября и 1 октября, было запущено 156 котельных из 365. Это 42,7% от общего числа. В первую очередь тепло запустили в больницы, детские сады и школы. СОбственные котельные есть в трех больницах, все они уже запущены. В течение недели обещают запустить все 356 котельных.

Утром 2 октября из 2831 жилого дома отапливалось уже 1031.