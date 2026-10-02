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НовостиОбщество2 октября 2026 11:40

Брянские школьники выступят на Международном чемпионате по битве роботов

Соревнования состоятся с 6 по 10 октября в Москве
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: правительство Брянской области.

Фото: правительство Брянской области.

Брянские школьники выступят на Международном чемпионате по битве роботов, который пройдет с 6 по 10 октября на территории завода "Москино" в Москве. Ученики школы №72 Брянска представят свою команду "Атомик тим" в дисциплине "Битва мини-роботов" в весовой категории до полутора килограммов. Ребята выступят в первом отборочном этапе, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Участниками отборочных этапов стали 144 команды из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили, Эквадора и Туниса. 80 из них выступают в дисциплине "Битва мини-роботов".

Первый отборочный этап, где будут выступать брянцы, состоится 6 октября. Трансляцию можно смотреть на официальном сайте чемпионата.