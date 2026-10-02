В Новозыбкове осудили виновника ДТП, оставившего пострадавшую в машине

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Новозыбкове осудили 31-летнего виновника ДТП, который оставил в машине пострадавшую девушку. В суде установили, что водитель «Порше» не справился с управлением и врезался в забор частного дома на улице Мичурина в Новозыбкове. Автомобилист скрылся с места аварии, оставив в машине пострадавшую пассажирку. Девушка получила многочисленные травмы.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он извинился перед потерпевшей, она просила проявить к виновному снисхождение.

Брянца приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщают в Объединенной пресс-службе брянских судов. На полтора года его лишили водительских прав и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением машиной.