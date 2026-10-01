Участника массовой драки возле брянского кафе отправили в колонию

Участника массовой драки у брянского кафе отправили на три года и четыре месяца в колонию. Он ударил одного из посетителей ножом в спину. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

В суде установили, что драка началась у кафе "Канарас". Фигурант уголовного дела был пьян, он повалил одного из посетителей на землю лицом вниз. Удерживая его за шею, мужчина ударил своего оппонента ножом в спину.

Суд первой инстанции назначил виновному три с половиной года колонии. Осужденный просил переквалифицировать дело по статье о превышении допустимой самообороны и назначить условный срок.

Но Брянский областной суд установил, что потерпевший не являлся организатором драки, поэтому обороняться от него не нужно было. На два месяца осужденному все-таки снизили срок. Суд учел, что брянец добровольно возместил моральный вред.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима, сообщают в Объединенной пресс-службе судов Брянской области.