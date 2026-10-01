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НовостиОбщество1 октября 2026 17:10

В белорусской Хатыни планируют открыть стенд брянской Хацуни

ТАкое предложение прозвучало на встрече брянского губернатора Егора Ковальчука с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Егор Ковальчук.

Фото: Егор Ковальчук.

В белорусской Хатыни планируют открыть информационный стенд брянской Хацуни. Такое предложение в рамках международного сотрудничества прозвучало на встрече брянского губернатора Егора Ковальчука и Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Она состоялась 1 октября, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

У двух деревень, российской и белорусской, похожая судьба. Они были сожжены фашистами вместе с жителями, стариками и детьми, во время Великой Отечественной войны. И там, и там сейчас находятся мемориалы в память о невинных жертвах фашизма.

— У российского и белорусского народов одна историческая судьба, общий культурный код, - отметил Егор Ковальчук. - Важно сохранять и наращивать связи по всем направлениям, это касается и молодежной политики. Молодые люди двух братских стран должны знать нашу историю.