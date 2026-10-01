После вступления в должность нового губернатора начались перестановки в правительстве Брянской области

Фото: правительство Брянской области.

После официального вступления в должность нового губернатора Брянской области Егора Ковальчука начались кадровые перестановки в региональном правительстве. Документ "О внесении изменений в состав правительства Брянской области" подписан 29 сентября и.о. губернатора Галиной Петушковой. Указ опубликован на официальном сайте правительства.

Так, из состава правительства исключен заместитель губернатора, курирующий медицину, Сергей Галаганов. Он был уволен 28 сентября "в связи с истечением срока трудового договора". Сергей Александрович проработал заместителем губернатора чуть больше года.

Также уволились три директора департаментов. Это Александр Васильевич Минченко, директор департамента региональной безопасности, Сергей Кириллович Симоненко, директор департамента сельского хозяйства, Юлия Витальевна Старовойтова, директор департамента внутренней политики.

Департамент внутренней политики региона возглавил Потапкин Александр Михайлович. Департамент региональной безопасности - Романьков Андрей Аркадьевич. Департаментом сельского хозяйства руководит Шаповалов Сергей Георгиевич. Бывший директор Сергей Симоненко оставил послание своим бывшим коллегам. Благодарность опубликована на официальном сайте департамента:

- Сегодня я хочу сказать большое спасибо каждому из вас за работу и интерес к развитию нашего агропромышленного комплекса Брянской области, - пишет Сергей Кириллович. - Вам - моим коллегам. От всего сердца благодарю за многолетний добросовестный труд, за сплочённость, за готовность в любую погоду — и в прямом, и в переносном смысле – быть на своём месте.