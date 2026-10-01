Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Брянск
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 октября 2026 12:45

На остановке "Школа №2" в Брянске появится павильон

Его установят в рамках ремонта участка дороги
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Брянская городская администрация.

Фото: Брянская городская администрация.

На остановке общественного транспорта в переулке Трудовом в Брянске появится павильон. Его установят в рамках капитального ремонта этого участка дороги, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы идут на стометровом участке, соединяющем улицы Фокина и Советскую. Подрядчик снял старый асфальт, уложил два новых слоя покрытия. На дороге нанесли разметку, установили четыре дорожных знака. Отремонтировали не только проезжую часть, но и тротуары по обе стороны дороги.

С двух сторон переулка появятся металлические ограждения. Установить забор рекомендовала ГАИ, так как рядом находится школа.

Ремонт переулка Трудового обошелся почти в 4,7 миллиона рублей. Деньги выделили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».