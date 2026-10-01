Брянский суд признал недействующим проект реконструкции кольцевой развязки на Полтиннике

В Брянске суд признал недействующим проект реконструкции кольцевой развязки на Полтиннике. А все потому, что он задевает земельный участок и здание, которое предпринимателя возвели в сквере перед бывшим кинотеатром. В суд к Брянской городской администрации, которая утвердила проект реконструкции, обратились индивидуальные предприниматели. Бизнесмены арендуют земельный участок и возвели на нем нежилое здание. Они потребовали признать проект реконструкции недействиетльным.

Брянская городская администрация ссылалась на то, что земельный участок находится в аренде, а не в собственности. А реконструкция развязки улучшит транспортную ситуацию в городе. Но суд встал на сторону предпринимателей.

Мэрия Брянска должна провести публичные слушания перед принятием спорных постановлений. Это не зависит от формы собственника участка земли, говорят в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.