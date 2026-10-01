В парках Брянска отремонтируют скейт-площадки

Фото: Брянская городская администрация.

В парках Брянска капитально отремонтируют скейт-площадки. Они расположены в парке 1000-летия Брянска и в Майском парке, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В парке тысячелетия Брянска работы идут на детской игровой площадке и на площадке для катания на скейте. Скейт-парк на Кургане открыли еще в 2019 году. За семь лет эксплуатации элементы рамп износились. Рабочие демонтируют конструкции.

Сотрудники парка самостоятельно снимают старое покрытие - специальную фанеру. Дальше на объект выйдет подрядчик. Он провел замеры и составил смету работ. Ремонт планируют завершить до конца года.

На детской площадке заменят веревочные конструкции и подиум игровой зоны. Руководство парка просит не пользоваться оборудованием во время ремонта, чтобы избежать травм.

В Майском парке уже закупили необходимые материалы и завершают монтаж покрытия скейт-парка. Здесь пройдет мероприятие к закрытию сезона катания на скейтах.