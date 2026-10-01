Мёртвые души и живые откаты. Брянщина подводит итоги «недели чужих денег»

Неделя в Брянской области получилась урожайной на истории о чужих деньгах. Следствие, суды разобрали несколько схем, где доступ к кассе или служебной печати стали ключом к преступлению.

Бывшая замдиректора центра соцобслуживания Новозыбкова с декабря 2021 по май 2023 года взяла у 15 горожан 650 тысяч рублей за беспроблемное оформление социальных контрактов. Ей назначили 3 года 6 месяцев колонии и штраф 250 тысяч, а всю сумму конфисковали.

В Унечском районе главбух сельхозпредприятия, по версии следствия, устроила родственницу, которая ни дня не работала, и больше года забирала её зарплату себе. Ущерб в 490 тысяч возмещён, но дело уже в суде.

Самый долгий сюжет пришёл из Супонево, где местная жительница с сообщниками ещё в 2007–2008 годах по фиктивным бумагам получила кредиты на 1,49, 2 и 7 миллионов, добавила 2,4 миллиона через подконтрольную фирму и свыше миллиона на мнимых сделках с мебелью. После 16 лет в розыске она получила пять лет колонии и штраф 500 тысяч, областной суд приговор не изменил.

Начальница почты в Почепском районе взяла из кассы 773 тысячи, коллега из Фокино присвоила 85,5 тысячи наложенных платежей, обе всё вернули и заплатят штрафы в 50 и 130 тысяч.

У бывшего замначальника отдела УМВД по Брянску, уже осуждённого за взятку, государство забрало квартиру и три премиальных автомобиля на 26,4 миллиона, законность которых он доказать не сумел. А житель Злынки, по данным следствия, предлагал сотрудникам ФСБ 800 тысяч за возврат фуры с контрабандной рыбой и остаётся под стражей.

Источник – сайт АиФ-Брянск