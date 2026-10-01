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НовостиПроисшествия1 октября 2026 9:11

В Комаричском районе в ДТП погиб мотоциклист

Автоавария произошла 30 сентября
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В дорожно-транспортном происшествии в Комаричском районе погиб 51-летний мотоциклист. Автоавария произошла около четырех часов дня в среду, 30 сентября, на 454-м километре федеральной трассы М-3 "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительным данным, 42-летний водитель фургона ГАЗ двигался со стороны Навли в сторону Севска. При повороте налево в сторону поселка Комаричи он не уступил дорогу мотоциклу "Хонда". Мотоциклист ехал навстречу грузовику.

Водитель мотоцикла скончался на месте аварии еще до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.