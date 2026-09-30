Жителя Карачевского района обвиняют в поджоге человека. 34-летнего мужчину заключили под стражу, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Ему предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство".

По версии следствия, 26 сентября пьяный брянец находился на территории садового товарищества. Он поссорился с мужчиной. После этого облил его неустановленной жидкостью и поджег. Потерпевший получил ожоги головы, туловища, шеи, рук и ног. Поражено оказалось половина площади тела. Медики диагностировали ожоги второй-третьей степени, а также ожоги дыхательных путей.

Пострадавшего доставили в больницу. Неотложная медицинская помощь помогла потерпевшему выжить.

Обвиняемый будет дожидаться суда под арестом.