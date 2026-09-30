Жителя Мглинского района осудили за угрозу убийством двум знакомым

Жителя Мглинского района отправили в колонию строгого режима на два с половиной года за угрозу убийством двум знакомым и кражу. В суде установили, что мужчина грозился расправиться со своей беременной приятельницей. В подтверждение своих действий на женщину он направил пневматический пистолет.

В другой раз брянец угрожал убить другую свою знакомую ножом и топором. При этом, у второй потерпевшей несколько дней назад украл пять тысяч рублей из сумки. Все преступления мужчина совершил пьяным.

Адвокат подсудимого пытался обжаловать приговор, ссылаясь на то, что кражу он не совершал. А за угрозу убийствами предлагал назначить условное наказание.

Но Брянский областной суд с этими доводами не согласился, сообщают в пресс-службе суда. Кражу у женщины подтверждают свидетели. А срок и условия содержания посчитали соразмерными преступлениям.