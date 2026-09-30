Жителя Клинцов обвиняют в убийстве супруги

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Жителя брянских Клинцов обвиняют в убийстве жены. Уголовное дело завели по признакам преступления по статье "Убийство". 57-летнего мужчину заключили под стражу, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, 25 сентября муж был пьяным, находился в своей квартире. После словесной перепалки с женой он ударил ее ножом. Потерпевшую женщину доставили в Клинцовскую городскую больницу. Но спасти ее жизнь не удалось. Женщина скончалась в медучреждении.

Задержанному предъявили обвинение в убийстве супруги.