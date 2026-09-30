Виновника смертельного ДТП на проспекте Героев в Брянске приговорили к принудительным работам

Виновника смертельного ДТП на проспекте Героев в Брянске приговорили к трем годам принудительных работ. В суде установили, что 14 апреля 44-летний мужчина управлял грузовым фургоном и двигался по проспекту Героев. Он превысил скорость и столкнулся с легковой машиной.

63-летний водитель легковушки и 85-летняя пассажирка от полученных травмы скончались.

Водителя грузовика признали виновным. Во время принудительных работ 10% от своего дохода он должен отдавать в доход государства. Полтора года он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.