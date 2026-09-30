В парке Толстого в Брянске установят бюст Валентина Динабургского

Фото: Брянская городская администрация.

В парке А. К. Толстого в Брянске появится бюст его основателя и директора Валентина Давыдовича Динабургского. Скульптуру создал Максим Малашенко, уроженец брянского Мглина, член секции скульптуры Московского союза художников и Объединения московских скульпторов.

Бронзовый бюст уже готов, он хранится на территории парка Толстого, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- В ближайшее время предстоят согласования в комиссии по топонимике и установке мемориальных досок, памятных знаков и памятников, - рассказал директор городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин. - Решение об открытии памятника Валентину Давыдовичу должно быть принято на сессии городского совета народных депутатов. После этого мы сможем назвать дату открытия бюста.

Скульптуру планируется установить в районе летней эстрады. Сейчас здесь благоустраивают территорию. На благоустройство выделили 2,5 миллиона рублей по программе "Инициативное бюджетирование". На площадке перед сценой установят пять лавочек, пять фонарей и урн, разместят информационные стенды.

СПРАВКА "КП"

Валентин Давыдович Динабургский (1922-2018) – писатель, поэт, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Брянска, лауреат премии А.К. Толстого «Серебряная лира», лауреат Всероссийской премии имени Ф.И. Тютчева «Русский путь». Родился 26 июля 1922 года в селе Савинцы в Черниговской области в семье медицинского работника. В 1930 году семья переехала в Брянск, в поселок Урицкий (сейчас Володарский район). С 1935 поселились в Орловских Двориках. Учился в Стеклянно-Радицкой школе, затем в поселке Цементный (ныне город Фокино). Поступил в Карачижско-Крыловский лесохозяйственный техникум. С третьего курса Валентина Давыдовича призвали в действующую армию. Воевал на Северо-Западном, Сталинградском, Степном, 2-м и 4-м Украинском фронтах. Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За боевые заслуги» и другими боевыми медалями.

После войны закончил Харьковское артиллерийское училище, служил в Закавказском военном округе в Армении и Грузии. В 1958 году устроился научным сотрудником Брянского городского парка культуры им. А.К. Толстого, затем был назначен его директором. За четверть века его работы парк обрел новый статус и получил широкую известность не только в СССР, но и за его пределами. Не раз награждался медалями ВДНХ и вошел в антологию «Парки мира».

Владимир Давыдович - автор четырех десятков прозаических и поэтических книг.