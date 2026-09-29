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НовостиПроисшествия29 сентября 2026 17:45

Руководителя брянского сельхозпредприятия будут судить за смерть пьяного рабочего

ЧП случилось в мае 2026 года
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: прокуратура Брянской области.

Фото: прокуратура Брянской области.

57-летнего руководителя сельхозпредприятия в Карачаевском районе будут судить за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. ЧП на рабочем месте случилось в мае 2026 года.

По версии следствия, сотрудник пришел на работу пьяным. Руководитель не отстранил его от работы, что должен был сделать. К управлению неисправным трактором он допустил постороннего. При запуске двигателя трактор поехал самопроизвольно назад и наехал на пьяного рабочего. Тот скончался на месте происшествия.

Уголовное дело будут рассматривать в Карачаевском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.