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НовостиПроисшествия29 сентября 2026 17:35

Жителя Брянска отправили в колонию за продажу детской порнографии

Он создал группу в мессенджере, через которую продавал указанные материалы
Игорь ЗАЙЦЕВ

22-летнего жителя Брянска отправили в колонию за продажу детской порнографии и отмывание денег. В суде установили, что молодой человек приобрел в интернете и хранил у себя на компьютере порнографические материалы с несовершеннолетними. Он создал бот в мессенджере, при запуске которого пользователи за деньги получали доступ к этим материалам. Доход он получал через криптокошельки. После он конвертировал криптовалюту в российские рубли, что квалифицировали как отмывание денег.

Подсудимый признал свою вину. Суд первой инстанции назначил ему четыре года колонии общего режима и 150 тысяч штрафа.

Осужденный пытался обжаловать приговор и просил себе условный срок, ссылаясь на смягчающие обстоятельства, в том числе на благотворительную деятельность. Брянский областной суд снизил лишь сумму штрафа до 80 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе суда.