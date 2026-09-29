22-летнего жителя Брянска отправили в колонию за продажу детской порнографии и отмывание денег. В суде установили, что молодой человек приобрел в интернете и хранил у себя на компьютере порнографические материалы с несовершеннолетними. Он создал бот в мессенджере, при запуске которого пользователи за деньги получали доступ к этим материалам. Доход он получал через криптокошельки. После он конвертировал криптовалюту в российские рубли, что квалифицировали как отмывание денег.

Подсудимый признал свою вину. Суд первой инстанции назначил ему четыре года колонии общего режима и 150 тысяч штрафа.

Осужденный пытался обжаловать приговор и просил себе условный срок, ссылаясь на смягчающие обстоятельства, в том числе на благотворительную деятельность. Брянский областной суд снизил лишь сумму штрафа до 80 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе суда.