Житель Подмосковья через суд требовал перезахоронить сожителя сестры в Клинцах

Житель Подмосковья через суд потребовал от двоюродной сестры перезахоронить своего умершего сожителя не в могиле родственников в Клинцах, а также восстановить памятник его отцу на захоронении. Мужчина обратился в Клинцовский городской суд.

Он указал, что сестра похоронила сожителя прямо в могиле отца и убрала его памятник. Женщина отвечала, что памятник отодвинули сотрудники ритуальной службы. А ее сожитель похоронен рядом.

Суд поверил женщине, так как доказательств захоронения в могилу отца не было представлено. А вот памятник демонтировали в момент похорон сожителя, поэтому его придется восстановить.

Мужчина подавал апелляцию в Брянский областной суд, но ее не удовлетворили. Решение оставили без изменения, сообщают в объединенной пресс-службе брянских судов.