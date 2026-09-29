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НовостиОбщество29 сентября 2026 17:13

В Бежице завершили капитальный ремонт улицы Донбасской

На работы потратили 12,5 миллиона рублей
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Брянская городская администрация.

Фото: Брянская городская администрация.

В Бежицком районе Брянска завершили капитальный ремонт улицы Донбасской. На работы потратили 12,5 миллиона рублей по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На эти деньги на улице обустроили новый тротуар. Раньше пешеходы ходили по тропинке. На проезжей части полости поменяли асфальт.

На улице находится вход на Воинский мемориал на улице Почтовой. Подрядчик сделал рядом парковку. Теперь от остановки «Лесопарковая улица» до входа на кладбище можно пройти по новому тротуару.

На улице установили десять новых дорожных знаков, сделали пешеходный переход, отремонтировали канализационные колодцы и нанесли разметка. Работу принимала межведомственная комиссия.

- Лишь в одном месте к строителям появились серьезные претензии, - говорят с мэрии. - На участке нового тротуара для маломобильных людей не сделан пандус. Подрядчику предстоит в ближайшее время устранить это замечание, а также убрать строительный мусор и подсыпать грунт на обочинах.