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НовостиОбщество29 сентября 2026 14:30

В Брянской области возобновили движение поездов на поврежденных участках

Компенсационные автобусы отменили
Игорь ЗАЙЦЕВ

В Брянской области возобновили движение поездов на поврежденных участках. В Жуковском районе восстановили железнодорожное полотно на участке Ржаница - Тросна, в Унечском районе - на участке Злынка - Унеча, сообщают в пресс-службе МЖД.

- Движение поездов возобновлено в полном объеме, - говорят железнодорожники. - Рейсы компенсационных автобусов отменили. Движение пригородных поездов осуществляется в штатном режиме в соотвестсвии с расписанием.

Напомним, железнодорожные пути в Жуковском районе были повреждены ночью 29 сентября в то время, когда по ним шел поезд Смоленск - Брянск. Из-за ЧП никто не пострадал. На участке Злынка - Унеча железную дорогу повредили еще 26 сентября.