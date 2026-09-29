Правительство Брянской области сложило полномочия перед новым губернатором

Правительство Брянской области сложило полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором Брянской области. Соответствующий указ Егор Ковальчук подписал 28 сентября. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Правительство Брянской области продолжит свою работу в прежнем составе до формирования нового состава.

Распоряжение нового губернатора Брянской области о вступлении в должность было подписано также 28 сентября. Торжественная церемония инаугурации состоялась в тот же день в Брянском областном театре драмы имени А. К. Толстого.